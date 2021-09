Giovedì 23 Settembre 2021, 06:35

Difficile a dirsi visto l'attuale ultimo posto in classifica. Ma la Viterbese ha comunque un primato nel suo girone, che fa ben sperare in vista della delicatissima trasferta di dopodomani a Pescara. La formazione gialloblù è infatti quella che ha segnato più reti in trasferta, viste le 3 realizzate in occasione della prima giornata di campionato sul terreno di gioco della Fermana e le 2 ad Olbia. C'è da dire però che la formazione allenata da Alessandro Dal Canto finora ha segnato solamente lontano dalle mura amiche e non è mai andata in gol allo stadio Enrico Rocchi. La Viterbese è anche tra le squadre che hanno segnato di più in assoluto nel suo raggruppamento, visto che solamente altre cinque compagini hanno fatto meglio. Intanto la squadra ha effettuato ieri una doppia seduta, mentre per oggi è previsto invece solamente un allenamento. Il rientro in difesa di Riccardo Martinelli, che ha scontato il turno di squalifica che gli aveva fatto saltare la gara di domenica scorsa contro il Cesena, dovrebbe conferire senza ombra di dubbio più esperienza e tranquillità al reparto. A parte questa variazione, Alessandro Dal Canto potrebbe riproporre dopodomani in riva all'Adriatico la stessa formazione del turno precedente. Con l' accorgimento che le punte esterne del 3-4-3 dovranno ripiegare di più a centrocampo per evitare quello scollamento tra i reparti che si era notato il primo tempo della partita contro il Cesena. I biglietti per assistere alla partita di Pescara saranno in vendita sul circuito Vivaticket fino alle 19 di domani. Il costo per la tribuna ospiti è di 12 euro più 1 di prevendita.