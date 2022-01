Domenica 2 Gennaio 2022, 07:00

Viterbese, tra mercato e Covid. Riprenderanno solamente domani gli allenamenti della Viterbese, con un giorno di ritardo rispetto a quella che era stata la tabella di marcia fissata precedentemente, dopo il rinvio della partita in programma sabato prossimo in casa dell'Imolese. Già domani, proprio in coincidenza con il primo giorno del calciomercato di riparazione invernale, potrebbe essere già presente il nuovo portiere gialloblù Ermanno Fumagalli.

Visto il nuovo calendario della Viterbese, riformulato con urgenza lo scorso venerdì sera proprio a causa dei numerosi Cluster emersi all'interno delle gruppo squadra delle varie formazioni di Serie C, la Viterbese ricomincerà il proprio campionato il prossimo sabato 15 gennaio allo stadio Enrico Rocchi alle 14,30 contro l'Olbia direttamente dalla terza giornata di ritorno. Anche se, nel caso in cui nei prossimi giorni i vari focolai all'interno delle squadre di serie C dovessero aumentare, la ripresa del campionato potrebbe slittare ancora e i calendari potrebbero subire ulteriori modifiche. La squadra gialloblù conta cinque elementi positivi nel gruppo squadra. Alla ripresa degli allenamenti tutti si sottoporranno a nuovi test per valutare la situazione dopodiché si deciderà come procedere nei prossimi giorni.

Al momento, la squadra gialloblù recupererà la partita di Imola il prossimo 2 febbraio alle 21. La Viterbese giocherà quindi in casa contro il Pescara domenica 30 gennaio alle 14,30, il mercoledì seguente alle 21 sarà di scena in Romagna, per poi disputare la domenica seguente alle 14,30 la partita della sesta giornata sul terreno di gioco della Vis Pesaro. Inutile sottolineare che, questo trittico di partite, sarà fondamentale per poter alimentare le speranze di salvezza della squadra gialloblù così come le due gare precedenti che vedranno opposte alla Viterbese prima l'Olbia e poi il Cesena. Il primo obiettivo della squadra di Francesco Punzi, alla ripresa del campionato, sarà quello di lasciare il Grosseto all'ultimo posto in classifica ed iniziare a guadagnare posizioni nella parte bassa della graduatoria.

Nei giorni scorsi proprio la società toscana ha ufficializzato l'ingaggio del nuovo tecnico Agenore Maurizi, che ha guidato la Viterbese proprio la stagione scorsa, al posto di Lamberto Magrini. Per quello che riguarda i rinforzi della Vterbese, al momento è stato trovato l'accordo solamente con il portiere Ermanno Fumagalli. Per quanto riguarda il nuovo difensore centrale e l'attaccante si sta guardando a qualche giocatore che ha fatto bene nelle scorse annate nel girone meridionale e anche alla Virtus Francavilla, che è la società dove militava fino alla stagione passata il nuovo direttore sportivo Mariano Fernandez.