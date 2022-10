La Viterbese affonda in casa contro il Latina: i pontini vincono 5-1; gialloblù ultimi in classifica

La Viterbese viene maltrattata dal Latina ed esce sconfitta 5-1 dalla sfida valida per la sesta giornata del girone C. I gialloblù, già sotto 4-0 alla fine del primo tempo, non entrano mai in partita e vengono puniti dalle reti di Fabrizi, Di Livio, Carissoni, Tessiore e Margiotta nella ripresa. Per la Viterbese inutile il gol della bandiera segnato da Marotta su calcio di rigore al tramonto del match. La panchina del tecnico Giacolo Filippi sembra essere a rischio: nelle prossime ore la decisione.

VITERBESE (3-5-2) Fumagalli 5; Marenco 5 (dal 31’ p.t. Rodio 5,5), Ricci 5,5, Monteagudo 5; Nesta 5,5, Mbaye 5 (dall’8’ s.t. Polidori 5,5), Mungo 5 (dal 19’ s.t. Di Cairano 5,5), Megelaitis 5, Andreis 5,5 (dal 1’ s.t. D’Uffizi 5,5); Volpicelli 5 (dal 19’ s.t. Simonelli 5,5), Marotta 5. A disp. Bisogno, Sorrini, Manarelli, Chicarella, Semenzato). All. Giacomo Filippi

LATINA (3-5-2) Cardinali 6,5; De Santis 6 5. Esposito 6 (dal 1’ s.t. Celli 6), Giorgini 6,5; Di Livio 7,5, Tessiore 7 (dal 20’ s.t. Riccardi 6), Sannipoli 6,5, Amadio 6,5 (dal 15’ s.t. Bordin 6), Carissoni 6,5; Fabrizi 6,5 (dal 20’ s.t. Margiotta 6), Carletti 6,5 (dal 20’ s.t. Rosseti 6). A disp. Giannini, Tonti, Barberini, Di Mino, Rossi. All. Daniele Di Donato

RETI: 5' p.t. Fabrizi, 25' p.t. Livio, 30' p.t. Carissoni, 34' p.t. Tessiore, 32' s.t. Margiotta, 45' s.t. Marotta (rig.)

ARBITRO Collu di Cagliari 6

NOTE spettatori circa 1000. Ammoniti Marotta, Celli, Rodio, Volpicelli e Amadio. Espulso Di Cairano prr doppia ammonizione al 47' p.t. Angoli 9-8 per la Viterbese.