Sabato 4 Marzo 2023, 06:00

La Viterbese può giocarsela con tutti e dovrà dimostrarlo anche oggi. Foggia, Stadio Zaccheria ore 14,30, la squadra gialloblù affronta una delle compagini più in forma del momento, con l’obbligo di fare risultato perché non può assolutamente arrestare il proprio cammino. Sul terreno di gioco dei rossoneri la Viterbese non ha mai perso e questo è sicuramente un buon viatico.

Sulla fascia destra torna Pavlev dopo il turno di squalifica, mentre la coppia d’attacco è ancora un rebus visto che Marotta e Jallow hanno avuto entrambi dei problemi fisici in settimana. Nel caso in cui i due non dovessero farcela, o dovessero partire dalla panchina, in avanti la Viterbese si schiererebbe con una coppia inedita formata da Polidori come prima punta ed il giovane D’Uffizi in appoggio. «Dopo gli infortuni che ci siamo portati avanti in settimana a seguito della partita contro il Picerno, qualche cambiamento è doveroso - ha detto il tecnico Giovanni Lopez - vedremo domani chi riuscirà a recuperare. Il Foggia stava giocando bene con Fabio Gallo e ora ha preso un altro ottimo allenatore come Mario Somma. Sappiamo che ci aspettano delle difficoltà ma siamo pronti per affrontarle. Anche loro, però, troveranno una squadra messa bene in campo e che ha fatto ottimi risultati e, soprattutto, ottime prestazioni nelle ultime partite».

Il tecnico gialloblù guarda oltre la conferma della penalizzazione arrivata in settimana. «Sulla restituzione dei punti sinceramente non ho mai contato e non ci conto ora - ha concluso -. Io mi prendo i punti che facciamo sul campo. Il grande rammarico sono quelli lasciati contro il Picerno ma è acqua passata, ci rifaremo in un’altra occasione».

Il Foggia ritrova a centrocampo l’esterno destro Alessandro Garattoni, che ha scontato il turno di squalifica che non gli aveva permesso di essere in campo nella gara di sabato scorso vinta contro la Fidelis Andria. Proprio quest’ultimo era andato in rete nella partita di andata disputata allo stadio Enrico Rocchi. Tra i pali della porta pugliese dovrebbe giocare Demba Thiam, l’estremo difensore è un ex gialloblù visto che arrivò alla Viterbese nel mercato invernale del 2019 in prestito dalla Spal. «Affrontiamo una squadra forte che renderà la vita difficile a tutti» ha detto il tecnico rossonero Mario Somma.

COSÌ IN CAMPO

Foggia (3-5-2): Thiam; Rutjens, Kontek, Rizzo; Garattoni, Frigerio, Petermann, Schenetti, Costa; Di Noia, Ogunseye. A disp. Nobile, Pirrò, Di Pasquale, Markic, Odjer, Vacca, Leo, Iacoponi, Peralta, Battimelli, Beretta Bjarkason. All. Mario Somma.

Viterbese (3-5-2): Bisogno; Riggio, Ricci, Monteagudo; Pavlev, Mastropietro, Megelaitis, Mungo, Devetak; Marotta, Jallow. A disp. Dekic, Rabiu, D’Uffizi, Ingegneri, Polidori, Marenco, Mbaye, Nesta, Montaperto, Barillà, Lazzari. All. Giovanni Lopez.

Arbitro: Domenico Mirabella di Napoli.