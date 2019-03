Il centrodestra in Comune perde pezzi: Purchiaroni esce da Forza Italia e lascia la maggioranza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La crisi della maggioranza in Comune lascia strascichi e il sindaco Giovanni Arena perde un pezzo. Il consigliere Fabrizio Purchiaroni ha annunciato in aula l'uscita da Forza Italia (partito del primo cittadino), lasciando così la maggioranza. Aderirà al costituendo gruppo misto.Aprendo ieri il consiglio (d’urgenza) convocato per approvare il piano di rigenerazione urbana e - soprattutto - la nomina dei nuovi revisori dei conti, senza i quali non si vota il bilancio, Purchiaroni ha chiesto la parola. Per dire che «non è così che avevo immaginato l’esperienza di consigliere nel gruppo di FI. Per questo ho deciso che il mio percorso amministrativo debba proseguire da indipendente».In Forza Italia nessuno stupore, anche per i precedenti rilievi critici dello stesso ex assessore (con Marini sindaco), soprattutto nell’approvazione del recente piano del commercio. Nella rottura di Purchiaroni evidenti i riferimenti alla recente crisi del centrodestra, «Da adesso l’impegno preso con i cittadini potrà essere esercitato con più libertà», aggiungendo di sperare che «in futuro l’amministrazione guardi ai problemi della città piuttosto che alle crisi politiche».