Continua la conquista del mercati europei da parte delle aziende del distretto industriale di Civita Castellana. Non è da meno l’impegno sul mercato italiano. La ceramica Simas ha inaugurato uno spazio permanente, uno shop in shop all’interno di Aquarius, famoso showroom a San Pietroburgo. Luogo decisamente fashion, Aquarius è frutto del recupero architettonico di una vecchia fabbrica di carta del 1897 trasformato in un suggestivo loft su due livelli, dove Simas dispone di uno spazio importante di grande visibilità, con due vetrine sulla strada. La Russia rappresenta un partner commerciale ideale, con un mercato in enorme espansione dalle straordinarie potenzialità, nel medio e lungo termine, verso il quale è necessario guardare con una visione strategica e lungimirante. “I nostri prodotti arrivano sul mercato russo attraverso alcuni distributori - evidenzia Marco Giuliani, direttore generale Simas - e sentivamo l’esigenza di poter mostrare ‘direttamente’ le nostre collezioni ad architetti designer e consumatori russi, attraverso uno spazio dedicato e secondo un layout studiato da noi che rappresentasse al meglio la nostra idea di bagno. In una location dove poter organizzare eventi e lanci promozionali con l’aiuto della nostra agente e promoter Olga Tugengold che vive a San Pietroburgo, che, insieme a Mosca, è il cuore pulsante della Russia. Prossimo step sarà l’apertura di uno showroom a Mosca e poi chissà, se ci saranno le condizioni potremmo arrivare nelle città più importanti delle varie regioni”.

Una scelta ponderata con attenzione dall’azienda di via Falerina forte dalla forte vocazione internazionale. Aquarius in pratica è un punto di partenza. “Lo showroom Aquarius è continuamente visitato dai più importanti designer e architetti Russi - rimarca Marco Rossi export manager Simas - si tratta di un luogo di condivisione di idee, dove gli addetti ai lavori possono contare sulle migliori proposte del nostro settore”. La Simas con Orsolini è anche il fornitore ufficiale dell’edizione “Amici 2020” di Maria De Filippi poiché ha arredato le sei stanze da bagno della casetta che ospita i concorrenti.

