La Befana dei vigili del fuoco fa il pienone: 75 metri di volo e caramelle per tutti

La Befana del 115 plana su una piazza del Plebiscito stracolma. Intorno alle 18, subito dopo il tramonto, la vecchina sulla scopa si è calata dalla torre dell'orologio per atterrare davanti al palazzo della Prefettura.In piazza del Plebiscito è stata una giornata di festa, iniziata con l'animazione per i bambini con magia, intrattenimento e supereroi, come Capitan America. Sul palco sono poi arrivati il sindaco Giovanni Arena, l’assessore Marco De Carolis, il parlamentare Mauro Rotelli, il consigliere Matteo Achilli e Lucio Matteucci, che sta lavorando all'organizzazione del carnevale.Poi il saluto del comandante del 115 viterbese, Davide Pozzi, quindi è toccato alla Befana: circa 10 impegnati nell'operazione, ovvero farla scendere con le stesse corde e carrucole utilizzate per il soccorso nelle zone impervie. Sono stati 75 metri di volo sopra la gente, tutta con il naso all'insù, partiti da un’altezza di 45.Appena messo piede a terra, la Befana ha iniziato a distribuire caramelle ai bambini, poi le calzette. E non sono mancate foto e selfie. Il comando provinciale dei vigili del fuoco per l'iniziativa ha messo in campo gli specialisti Saf (Speleo alpinistico fluviale), che hanno allestito la teleferica di circa 75 metri.