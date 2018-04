Comunali, il rettore ai candidati: «Mettete l'università nei vostri programmi»

di Carlo Maria Ponzi

«Cari aspiranti sindaci di Viterbo, vi scrivo. Per chiedervi che posto avrà l'università nei vostri programmi, quali impegni pensate di poter garantire per favorire accoglienza, residenzialità, mobilità per gli studenti dell'ateneo. Grato di un cortese cenno di riscontro, vi invio un cordiale saluto e un sincero in bocca al lupo». Poche righe, ma parecchia sostanza, nella lettera aperta che il magnifico rettore Alessandro Ruggieri indirizza a quanti sono in procinto di schierarsi, sulla linea di...