ll Monterosi ferma sull'1-1 il Catanzaro di Calabro: un buon punto, ma i viterbesi recriminano

Tra Monterosi e Catanzaro finisce 1-1, con la compagine viterbese allenata dal tecnico Leonardo Menichini che porta a casa il terzo pareggio consecutivo. Ai punti avrebbe meritato qualcosa in più il Monterosi, abile a sfruttare la prima palla gol dopo due minuti con Buglio. Polidori fallisce il 2-0 e così, il Catanzaro dell'ex allenatore della Viterbese Antonio Calabro, perviene al pareggio con il rigore, contestato, realizzato da Carlini. Nella ripresa, i calabresi ci provano, ma le migliori le occasioni le ha il Monterosi che nell'ultimo quarto d'ora non sfrutta la doppia superiorità numerica causata dall'infortunio di Tendardini, per lui rottura della clavicola e trasferimento all'ospedale Belcolle, e dall'espulsione di Welbeck per fallo di reazione.

MONTEROSI-CATANZARO 1-1

MONTEROSI (3-5-2) Alia 6,5; Piroli 6,5 (dal 19’ s.t. Tartaglia 6), Mbende 6, Rocchi 6,5; Verde 6 (dal 37’ s.t. Polito 6), Franchini 6,5, Di Paolantonio 6 (dal 15’ s.t. Parlati 6), Adamo 6, Cancellieri 6 (dal 15’s.t. Tonetto 6); Buglio 6,5 (dal 37’ s.t. Caon 5,5), Polidori 5,5. (Marcianò, Buono, Borri, Tripoli, Nasini, Sdaigui, Basile). All. Menichini 6,5

CATANZARO (3-4-1-2) Branduani 6,5; Martinelli 6, Scognamillo 6 (dal 19’ s.t. Tendardini s.v.), Fazio 6,5; Verna 5,5 (dal 12’s.t. Cinelli 5,5), Welbeck 4,5, Bayeye 6 (dal 27’ s.t. Trolando 5,5), Vandeputte 7; Carlini 6,5; Vasquez 5,5 (dal 19’s.t. Curiale 5,5), Bombagi 5,5 (dal 12’s.t. Cianci 5,5). (Nocchi, Romagnoli, De Santis, Monterisi, Porcino, Risolo, Gatti). All. Calabro 5,5

ARBITRO Collu di Cagliari 6

MARCATORI Buglio (M) al 2’, Carlini (C) su rigore al 28’ p.t.

NOTE paganti 393, incasso 2.800 euro. Espulso Welbeck al 43’ s.t.; ammoniti Buglio, Mbende, Scognamillo, Franchini. Angoli 5-11.