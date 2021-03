Viterbo-Orte: camion urta i mezzi della manutenzione stradale, due feriti e viabilità interrotta

Camion contro i mezzi della manutenzione stradale, due feriti. Questa mattina sulla superstrada Orte-Viterbo incidenti tra mezzi pesanti. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale.

Lo scontro è avvenuto in direzione Viterbo, nel tratto tra l’uscita del casello autostradale di Orte e l’uscita per Orte. Al momento la viabilità verso il capoluogo è interrotta. All'arrivo dei sanitari del 118 gli occupanti dei mezzi erano già fuori e coscienti. I medici hanno prestato soccorso all'autista dell'autoarticolato e a un uomo della manutenzione. Nessuno sarebbe in condizioni gravi.

I vigili del fuoco hanno già messo in sicurezza i mezzi coinvolti e Anas è per ripristinare la circolazione.

Ultimo aggiornamento: 12:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA