In fiamme fienile e capannone, ustionate 4 mucche

In fiamme fienile e capannone, in salvo il bestiame.

I vigili del fuoco da questa mattina stanno intervenendo in località Pantane a Sant'Eutizio, nel comune Soriano nel Cimino, per un incendio in un'anzienda agricola. Nonostante il fuoco abbia completamente distrutto un fienile i pompieri sono riusciti a mettere in salvo il bestiame. Quattro mucche sarebbero rimaste ustionate.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco anche i carabinieri di Soriano nel Cimino