Bestiame in difficoltà a Castelluccio, arrivano i vigili del fuoco

NORCIA - Bestiame in difficoltà a Castelluccio, chiesto l'intervento dei vigili del fuoco. La tanta neve di questi giorni sta infatti rendendo difficile il recupero degli animali e domenica mattina una nuova richiesta di intervento è arrivata al 115. Da Perugia è quindi partita una squadra della centrale, che da Norcia - dove è presente il distaccamento dei volontari - salirà ai piani. Nei giorni scorsi hanno fatto il giro del web le immagini della transumanza dei cavalli di un'impresa locale. In quell'occasione, Manuela Brandimarte, del Sibillini Ranch, ha raccontato all'Ansa le difficoltà di riportare gli animali a Norcia in questo inverno particolarmente innevato. «È stata una vera impresa!», ha raccontato la giovane imprenditrice, spiegando come per l'operazione sia stata impegnata tutta la famiglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA