Impact Festival 2023: programma, biglietti, calendario, date, spettacoli: tutte le info

Al via il 22 luglio Impact Festival, rassegna teatrale in scena, fino al 5 agosto, a Capranica, Viterbo. Con il patrocinio del Ministero della cultura, della provincia di Viterbo e del comune di Capranica, sotto la direzione artistica di Mamadou Dioume, 10 serate con grandi artisti per promuovere l'arte e la cultura dal vivo in accordo con il territorio ed il patrimonio artistico locale.

Aprirà il Festival, il 22 luglio, Michele Placido con "Serata d'onore", il suo Recital che ci accompagnerà in un viaggio speciale tra musica poesia ed emozione. Il 23 luglio in scena la comicità di Gene Gnocchi con lo spettacolo "il movimento del nulla". Festival dedicato anche alle donne con un testo tutto al femminile scritto da Veronica Liberale “Donne in cerca di guai”, con la regia di Pietro De Silva, in scena il 25 luglio, mentre il 5 agosto - serata conclusiva del festival - l'attrice Lucrezia Lante della Rovere interpreterà "Le donne di Malamore" di Concita De Gregorio, uno spettacolo che scuote e fa riflettere parlando di donne comuni e donne celebri determinate a vivere malgrado le violenze che sono costrette a subire.

Spazio alla comicità il 30 luglio e il 3 agosto, con Roberto Ciufoli della Premiata Ditta e la sua "Oh'Diss'ea" e la coppia di Zelig Off Rocco Ciarmoli e Laura De Marchi in “Una coppia quasi perfetta” E poi ancora da non perdere, il 28 luglio, la nuova drammaturgia, con il testo inedito di Angelo Longoni, “Bang” interpretato da Alessandro Cremona e Patrizia Casagrande e la serata speciale del 4 agosto dove Sergio Muniz celebrerà due miti della cultura argentina, Astor Piazzolla e Jorge Luis Borges, in “El Tango: Mitologia di Musica e Parola”.

Calendario Impact Festival 2023

Sarà protagonista di due serate il Maestro Mamadou Dioume, attore e collaboratore di Peter Brook, il grande innovatore teatrale del Novecento recentemente scomparso. Il 29 luglio interpreta "Il Quarto Vuoto" Regia di Gina Merulla, mentre il 3 agosto darà vita ad una interpretazione speciale di "Otello" di William Shakespeare.

LUGLIO

sabato 22 luglio – SERATA D'ONORE – con MICHELE PLACIDO

domenica 23 luglio - IL MOVIMENTO DEL NULLA – con GENE GNOCCHI

martedì 25 luglio - DONNE IN CERCA DI GUAI – con la regia di Pietro De Silva

venerdì 28 luglio – BANG – di Angelo Longoni – con Alessandro Cremona

sabato 29 luglio – IL QUARTO VUOTO – con la regia di GINA MERULLA

domenica 30 luglio – OH'DISS'EA – con ROBERTO CIUFOLI

AGOSTO

mercoledì 2 agosto – OTELLO – con MAMADOU DIOUME

giovedi 3 agosto – UNA COPPIA QUASI PERFETTA – con Laura De Marchi e Rocco Ciarmoli

venerdì 4 agosto – EL TANGO MUNIZ – con SERGIO MUNIZ

sabato 5 agosto – LE DONNE DI MALAMORE – con LUCREZIA LANTE DELLA ROVERE

Impact Festival 2023 Info e biglietti 06/41734901 333/4313086 www.impactfestival.it Ufficio Stampa: Edvige