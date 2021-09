Il sindaco di Civita Castellana, Luca Giampieri, incontra gli imprenditori della ceramica al Cersaie e prende un caffè con l'opposizione

Martedì 28 Settembre 2021, 15:16 - Ultimo aggiornamento: 15:19

In occasione della edizione 2021 della più importante mostra mercato internazionale per il settore ceramica e arredo bagno, il Cersaie di Bologna, il sindaco di Civita Castellana, Luca Giampieri, insieme al consigliere comunale Massimiliano Carrisi, è stato presente presso gli spazi espositivi della fiera per rendere omaggio all’imprenditoria del proprio territorio e per un saluto alle aziende civitoniche.

Per l'occasione si è incontrato anche con il suo avversario politico Simone Brunelli (capogruppo Pd) presente con l'azienda di famiglia a Bologna. Niente discussioni, ma una cordiale stretta di mano, una pacca sulle spalle e un caffè da gentiluomini insieme e niente politica. Hanno però promesso da "navigati" politici che a Civita riprederanno ad azzuffarsi.

«Civita Castellana è punto di riferimento del settore ceramico - ha dichiarato il primo cittadino -, il suo polo industriale produce il 60% del Pil dell’intera nostra provincia. E, nonostante la pandemia, il 2020 non ha compromesso la crescita del settore produttivo. Anzi, dopo un primo momento di mortificazione del mercato, registrato nei primi mesi dell’anno, c’è stata poi una rapida spinta che ha portato, fino al 2021, all’incremento della produzione e, di conseguenza, a uno sviluppo esponenziale delle vendite, sia in Italia che oltre confine. Questo ci fa ben sperare e che ci rende fieri e positivi».

Proprio ieri, inoltre, è stato approvato il decreto attuativo per il bonus idrico, molto atteso dalle aziende del distretto della ceramica di Civita Castellana.

«Sebbene questo provvedimento sia arrivato con ritardo - ha commentato Giampieri -, permetterà di ricevere un contributo di mille euro per la sostituzione dei vecchi sanitari e rubinetti con quelli di ultima generazione, grazie ai quali verranno apportate significative limitazioni del flusso. Questo consentirà una riduzione degli sprechi, la salvaguardia del nostro patrimonio idrico e dunque anche un contenimento delle spese in bolletta per le famiglie. Le aziende del nostro polo sono da anni impegnate nel risparmio idrico con prodotti a basso consumo di acqua. Questa novità normativa rappresenterà un ottimo strumento a favore della salvaguardia dell’ambiente, delle risorse e del risparmio economico».