Il Monterosi di Menichini inizia con il piede giusto: contro la Juve Stabia un 1-1 prezioso

La prima sulla panchina del Monterosi di Leonardo Menichini, finisce con un importante pareggio sul difficile campo della Juve Stabia, allenata dall'ex allenatore della Viterbese Stefano Sottili. Il pareggio, decretato dalle reti di Buglio al 10' del primo tempo e di Bentivegna al 28', consente ai viterbesi di interrompere la striscia negativa della quattro sconfitte consecutive che hanno portato all'avvicendamento in panchina. Quella giocata in terra campana è stata una gara spigoloso, tosta e a tratti molto intensa, con il pareggio che, alla fine, rappresenta il risultato più giusto. Un punto importante per il Monterosi, considerando anche le diverse e pesanti assenze, Di Paolantonio, Costantino e Mbende su tutti, che hanno accompagnato Menichini alla prima sulla tolda di comando dei viterbesi.