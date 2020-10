Il Covid colpisce lo staff tecnico della Viterbese: guida della prima squadra affidata a Boccolini

Ora c'è anche il comunicato ufficiale del club a confermare la positività al Covid-19 del tecnico della Viterbese Agenore Maurizi e del suo staff tecnico. La notizia era nell'aria già da stamani, quando a dirigere l'allenamento della Viterbese a Canepina era presente il tecnico della Primavera gialloblù Alessandro Boccolini. Lo stesso Boccolini - insieme al vice Leonardo Mencio e a Patrizio Fimiani che si occuperà dei portieri - prenderà in carico la Viterbese per i prossimi giorni che dovranno - salvo rinvio molto probabile - portare alla gara di campionato in programma domenica prossima a Palermo. Nelle prossime ore intanto, tutto il gruppo squadra si sottoporrà ad un nuovo giro di tamponi: domani i risultati con la speranza - flebile - che i numeri dei contagi restino bassi.

Ultimo aggiornamento: 13:25

