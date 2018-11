Il cinema nelle biblioteche dei Monti Cimini, due nuove programmazioni per domenica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due nuovi appuntamenti in sala per domenica 11. E' stata prolungata l’iniziativa che porta il cinema d’autore e indipendente nei Comuni viterbesi del Sistema integrato dei servizi culturali dell’area Etrusco Cimina. Le nuove date per il progetto “Cinema nelle Biblioteche dei Cimini” prevedono per domenica 11 novembre, alle ore 17, il film “Il Solo dentro” di Paolo Bianchini, al Museo della ceramica a Viterbo. Stessa data, ma alle ore 21:15 per il film “Fuoco!”di Gian Vittorio Baldi, nella sala Nardini di Capranica.“Il Sole dentro” del 1999, di Yaguine e Fodé, vede due adolescenti della Guinea che decidono di scrivere una lettera “Alle loro Eccellenze i membri e responsabili dell’Europa” per descrivere la condizione dei bambini nel loro Paese e chiedere aiuto. Vogliono però consegnarla personalmente e così si nascondono nel vano carrello di un aereo che va a Bruxelles.“Fuoco!” - Nel corso di una festa religiosa un uomo, dalla finestra della sua abitazione, spara sulla statua della Madonna diffondendo il panico tra i compaesani. Si consegnerà spontaneamente ai carabinieri, qualche ora più tardi, dopo aver freddato la consorte.Il progetto Cinema nelle biblioteche è promosso dalla Comunità montana dei Cimini, Patrocinio della Regione Lazio e partecipazione dei Comuni di Blera, Canepina, Capranica, Caprarola, Carbognano, Nepi, Oriolo Romano, Ronciglione, Soriano nel Cimino, Vallerano, Vetralla, Vignanello, Vitorchiano, Barbarano Romano, Civita Castellana e del Museo della Ceramica di Viterbo.L’iniziativa sviluppata dall’associazione Arca e dalla Kinema Association, coinvolge biblioteche e servizi culturali dei sedici comuni del Viterbese. Ha dato la possibilità al pubblico di assistere per la prima volta a 50 proiezioni totalmente gratuite di film indipendenti e d’autore, ed il successo ottenuto, ha dato la possibilità di prolungare l’iniziativa per altre 16 proiezioni.Info: 366 1289196 - 388 9352952 - Fb @cinemanellebibliotechedeicimini