Guasto alla linea elettrica, circolazione sospesa sulla Viterbo-Roma: la rabbia dei pendolari

Ennesima giornata di passione per i pendolari della Tuscia. A causa di un guasto alla linea elettrica, sospesa la circolazione sulla Fl3: chi viaggia da Viterbo per Roma e viceversa dovrà affidarsi ai bus sostitutivi con pesanti ripercussioni sui tempi di percorrenza.

Il primo annuncio è di questa notte, alle 3,50. “La circolazione è sospesa tra Vetralla e Capranica per un guasto alla linea elettrica. Richiesto l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione. I treni regionali possono registrare ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni”, riportava il sito di Trenitalia.

A metà mattinata “la circolazione permane sospesa” ed è ancora in corso l'intervento dei tecnici. Sono attive le corse sostitutive con bus per Capranica (anche da Porta Romana). Disagi che perdureranno presumibilmente per tutta la giornata: sui social la rabbia dei pendolari.