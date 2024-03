Giovedì 28 Marzo 2024, 05:00

"Volevo fare un saluto a tutti i ragazzi della parrocchia Santa Maria della Grotticella di Viterbo ed incoraggiarvi alla pratica dello sport con dedizione, disciplina e tanta passione. Questo vi aiuterà a migliorare ed a crescere con regole, rispetto degli altri e valori positivi. Vi auguro buona fortuna, vi abbraccio forte e davvero vi auguro il meglio".

A dirlo è l'ex capitano della Juventus e della Nazionale Giorgio Chiellini in un videomessaggio inviato alla Pasqua dello Sportivo che si è svolta martedì scorso, all'oratorio Santa Maria della Grotticella, ed è stata promossa dall’Ufficio Diocesano di pastorale dello sport e tempo libero, per adulti, giovani e bambini del mondo dello sport e non solo. Tante le personalità del settore sportivo, che hanno partecipato per ricordare sempre che lo sport è agonismo ma anche socializzazione e per parlare del suo valore educativo.

Il Vescovo di Viterbo Orazio Francesco, accolto dal parroco don Pino Curre e don Santino Giulianelli, ha presieduto la messa alla presenza delle società sportive della provincia. “Il valore dello sport è importante - ha sottolineato - perché accende la passione del cuore e abitua a saper affrontare le difficoltà. Lo sport educa alla vita. Umiltà, determinazione e impegno, sono i valori dello sport. E’ la passione che vi fa affrontare tutte le difficoltà, vi fa sopportare i sacrifici e vi fa migliorare. A coloro che curano questi ragazzi chiedo di stare attenti ad insegnare i valori seri. Oltre che educare loro a praticare uno sport, insegnate loro i valori della vita, il rispetto tra di loro e a non aggredire chi è più fragile".

Subito dopo la celebrazione è iniziata la tavola rotonda sul tema “Il valore educativo dello sport”. Vi hanno preso parte il Vescovo, il delegato provinciale della FIGC, Angelo Moracci, gli ex calciatori Roberto Rambaudi, Marco Quadrani e Alessandro Conticchio, Federico Tessicini Mister Universitario “Don Orione” e allenatore Squadra Attori, il dott. Daniele Pasquini Presidente Fondazione Giovanni Paolo II per lo sport e Mister Lillo Puccica. Il tutto è’ stato coordinato dalla giornalista Rai Simona Rolandi. Dopo la tavola rotonda è stato disputato un quadrangolare di calcio per ragazzi nati nel 2013, che ha visto la vittoria del Montefiascone, davanti ad Asd Grandori, Soriano nel Cimino ed FC Viterbo