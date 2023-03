Furto di materiale in un'azienda agricola, due stranieri sorpresi da un carabiniere: in manette

Nella serata dello scorso lunedì 13 marzo, a Bomarzo, i carabinieri della compagnia di Viterbo hanno arrestato in flagranza due romeni per furto in un’azienda agricola.

Un militare della stazione, di rientro a casa a fine servizio, ha notato l’inconsueta presenza di persone e mezzi in quell’area di campagna. Avendo osservato da vicino cosa stesse accadendo, ha iIndividuato un furgone e due uomini all’interno di una proprietà. Così è intervenuto per fermarli, grazie anche alle pattuglie dei carabinieri delle stazioni di Bomarzo e Soriano nel Cimino sopraggiunte subito dopo.

I militari hanno quindi bloccato i due, intenti a sottrarre e spostare a bordo strada circa 6 quintali complessivi di piastre di ghisa, già utilizzate per un essiccatoio per la lavorazione del tabacco ed accantonate. I due romeni sono stati arrestati a disposizione dell’autorità giudiziaria.