Mercoledì 4 Agosto 2021, 06:35

Si allarga la famiglia in casa della Flaminia Civita Castellana edizione 2021/2022.

La società rossoblù ha inserito nella lista dei nuovi giocatori a disposizione del tecnico Roberto Rambaudi tre elementi.

Si tratta di Lorenzo Celentano (2001) laterale, che ha giocato nel Teramo, Acireale, Cerignola e nella giovanili del Bologna e della Lazio. Riccardo Irrera, difensore che arriva dopo una stagione alla Reggina, classe 2003. Enrico Rondoni centrocampista, classe 98, che nella scorsa stagione ha disputato il campionato di Eccellenza Laziale con la maglia della Lodigiani. « Sono ragazzi motivati e tecnicamente validi – ha commentato il diesse Gigi Coni – che hanno accettato il nostro progetto con grande entusiasmo. Mancano a questo punto un paio di ritocchi ad una rosa che secondo me è già competitiva».

Stabilita anche la data della partenza della preparazione e del ritiro. I giocatori dovranno trovarsi al Madami mercoledì 11 agosto alle 10.30 per iniziare il raduno. Dal 17 agosto la squadra si trasferirà a Cascia per proseguire la preparazione pre campionato dove resterà fino al 27. Due le amichevoli programmate nella permanenza in Umbria: la prima il 19 contro l’Ostiamare e la seconda il 25 contro il Giugliano.