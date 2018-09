Fl3 Viterbo-Roma, passaggio a livello rotto: i passeggeri scendono per fermare le auto

"Il treno è transitato solo perché tre passeggeri sono scesi a bloccare le vetture al passaggio al livello rotto. E nonostante quello siamo arrivati con un'ora di ritardo". Venerdì 31 agosto, ennesima giornata di tregenda per i pendolari viterbesi. Tutto colpa del passaggio al livello alle porte di Manziana che si è rotto. E così i convogli hanno iniziato ad accumulare ritardi a cascata. "Per fortuna - racconta un testimone a bordo - la capotreno ha dimostrato intraprendenza e praticità. Non solo ha fornito informazioni dagli altoparlanti, ma è anche passata a dare ulteriori comunicazioni". Finché i passeggeri hanno visto tre di loro, di cui due in divisa della Marina, scendere e regolare il traffico. Insomma, pendolari fai-da-te.



Nei casi in cui - e succede tutte le settimane - un passaggio a livello si rompe, tutto si blocca perché le auto passano e quindi il transito del treno è interdetto. Di solito, si attende l'arrivo dei carabinieri perché regolino il traffico delle auto, consentendo alle carrozze di passare. Ieri, però, sul convoglio che parte alle 6,15 da porta Fiorentina la capotreno ha chiesto aiuto ad appartenenti alle forze dell'ordine eventualmente presenti a bordo, così da velocizzare il tutto e limitare i ritardi. Ed è così che verso le 7,30 in tre hanno accettato di scendere dal treno, si sono piazzati al passaggio al livello impedendo alle vetture di passare giusto il tempo necessario affinché il treno lo superasse. Quindi, sono risaliti a bordo. "Se non fosse stato per la capotreno e per quei tre passeggeri - continua il testimone - non so quanto ritardo in più avremmo accumulato".



Sul sito di Rfi, società che gestisce le reti, l'ennesima comunicazione uguale a tante altre: "Circolazione ferroviaria rallentata dalle 6.45 sulla linea FL3, Viterbo - Roma per un inconveniente tecnico agli impianti di Oriolo e per un guasto a un passaggio a livello fra Oriolo e Manziana-Canale Monterano". Nel primo pomeriggio, poi, ad Anguillara un camion si è scontrato con un altro passaggio a livello: treni fermi ed ennesimi ritardi.

Sabato 1 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:31



