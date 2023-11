Domenica 5 Novembre 2023, 05:20

La FC Viterbo prova a spiccare il volo. Ladispoli, stadio Angelo Sale ore 11, la formazione allenata da Massimiliano Nardecchia affronta la compagine locale per provare ad ottenere il primo successo lontano dalle mura amiche di questo campionato ed aggredire le prime posizioni in classifica. Visto che, dopo i risultati scaturiti nell’ultimo turno, attualmente i punti di distanza dalla vetta sono appena quattro.

«Per noi giocare in casa o fuori casa non fa differenza - ha detto Nardecchia dopo la partita di mercoledì scorso vinta contro l’Amatrice Rieti - noi entreremo in campo per vincere e la stessa cosa farà anche il Ladispoli». Ieri Nardecchia non ha rilasciato dichiarazioni sulla partita di questa mattina. La compagine locale è allenata da un tecnico come Lillo Puccica, già più volte anche allenatore della Viterbese nelle serie maggiori e che tra l’altro lo scorso giugno era stato anche scelto come tecnico della FC Viterbo. Nonostante occupi al momento la terzultima posizione in classifica con 5 punti, il Ladispoli rappresenta quindi un avversario che non va affatto sottovalutato, soprattutto sul proprio terreno di gioco.

A parte Sene Pape, Ancillai e Spolverini, assenti ormai alcune partite, Nardecchia può disporre di tutti i giocatori della rosa. Il tecnico riproporrà quasi sicuramente lo schema 3-5-1-1, con cui la squadra ha ben figurato in occasione del successo di mercoledì scorso contro l’Amatrice Rieti. Grossomodo la formazione iniziale dovrebbe essere quindi quella che ha giocato contro i sabini, con il portiere Flavio Marasca, riconfermato tra i pali come under. L’attaccante croato Ante Kordic, dovrebbe quindi fare il suo ingresso nella ripresa nel caso in cui ci fosse da potenziare il reparto offensivo.

Domani sarà poi il giorno decisivo, visto che è il programma l’incontro tra il Comune di Viterbo e dirigenti della società gialloblù, per capire se le prossime partite casalinghe di questo campionato potranno essere disputate allo stadio Enrico Rocchi di Viterbo. In caso di esito positivo, la formazione allenata da Massimiliano Nardecchia giocherebbe nell’impianto di via della Palazzina il prossimo 12 novembre contro il Campus Eur.

Academy Ladispoli (4-3-3): D’Angeli; Temperini, Ranieri, Paganetti, Colace R.; Buonanno, Ruggiero, Reinkardt; Pelizzi, Colace A. Polucci. A disp. Moglie, Palombo, Urbani, Mengoni, Tiberi, Fiaschetti, Pagliuca. All. Lillo Puccica.

FC Viterbo (3-5-2): Marasca; Lo Zito, Morariu, De Goicoechea; Nesta, Fimiani, Priorelli, Mancarella, Orlandi; Seck; Cissè. A disp. Bertollini, Pompei, Donnarumma, Laye, Ciucci, Varriale, Ottaviani, Di Rienzo, Forcillo, D’Elia, Kordic, Ziroli, All. Massimiliano Nardecchia.

Arbitro: Andrea Sambuchi di Tivoli.