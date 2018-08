Farris gioca Sampdoria-Viterbese. "Che bello essere a Marassi: sarà dura, ma il calcio è imprevedibile".

di Marco Gobattoni

Vorrebbe essere a Genova per stare vicino alla Viterbese. "Che sogno ragazzi, ma questo deve essere solo il punto di partenza". Massimiliano Farris, vice-allenatore della Lazio, si trova in Germania per la seconda parte di ritiro dei biancocelesti che sabato prossimo contro il Napoli inizieranno il cammino in serie A. L'ex giocatore e allenatore della Viterbese però, un pensiero forte lo riserva anche alla squadra della sua città che stasera sarà impegnata nella gara storica di Coppa Italia a Marassi contro la Sampdoria. "La partita di questa sera è il giusto premio per una tifoseria che negli anni scorsi ha sofferto molto - dice Farris - passare dei campi di Eccellenza a Marassi vuole dire tanto. E' giusto che la città sia elettrica: un po' di invidia la provo visto che anche io vorrei essere in campo per difendere i colori gialloblù". Ovviamente sul piano tecnico il match sembra fortemente squilibrato: l'importante per la Viterbese sarà fare bella figura; poi come insegna l'Alessandria nel calcio tutto può succedere. "La Sampdoria è un top club di serie A e l'allenatore Marco Giampaolo è meticoloso come pochi. Conoscendolo sono sicuro che avrà studiato la Viterbese nei minimi particolari: sarà difficile vedere una Doria distratta". Però Farris una porticina alla speranza la lascia aperta: è pur sempre calcio d'agosto e nelle serate delle stelle cadenti la Viterbese il suo desiderio l'ha espresso. "Per la Samp sarà la prima gara ufficiale della stagione e i giocatori in campo potrebbero non essere al cento per cento. Lo scopo della Viterbese deve essere quello di tenere il risultato in bilico il più possibile e magari far innervosire con il passare dei minuti l'avversario. Quello che conta però è vivere una serata così: i calciatori gialloblù daranno il cento per cento; sperando che quelli blucerchiati non facciano altrettanto". Come detto da Farris però, quello di Marassi dovrà essere un punto di partenza nella crescita del club di via della Palazzina. "Oggi ci saranno 500 viterbesi in Liguria è questo è certamente un fatto positivo. L'importante però è che l'amore per la squadra duri tutta la stagione: secondo me sta nascendo una Viterbese molto ambiziosa e il supporto del pubblico, come avvenuto nei recenti playoff, sarà fondamentale". Anche dalla Germania questa sera tiferanno Viterbese.



