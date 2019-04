E' una Viterbese infinita: conquistata Catania, i gialloblù al sesto posto in classifica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A tutti quelli che pensavano che la testa della squadra e dell'allenatore fosse rivolta esclusivamente alla semifinale di ritorno della Coppa Italia in programma a Trapani mercoledì prossimo, consigliamo di andarsi a rivedere le immagini di Catania-Viterbese. L'ennesimo recupero stagionale, lo vince 1-0 la Viterbese che grazie ad una punizione del centrocampista bulgaro Radoslav Tsonev supera 1-0 il Catania e vola al sesto posto nel girone C del campionato di serie C.Quello siciliano, alla vigilia, era un impegno considerato quasi proibitivo: le tante assenze, unite alla forza e alla maggiore freschezza del Catania avevano fatto pendere l'ago della bilancia del pronostico dalla parte degli etnei. Invece, come già accaduto un mese fa, la Viterbese ha ribaltato la situazione e ha battuto ancora una volta i rossoblù.Al Rocchi era finita 2-0, con lo stop che costò la panchina al tecnico Andrea Sottil. Stavolta a guidare il Catania c'è Walter Novellino ma il risultato non cambia: una punizione magica Tsonev al 31' del primo tempo sblocca il risultato con la Viterbese che ha l'occasione per raddoppiare a fine primo tempo, ma Ngissah non è preciso. Nella ripresa il Catania cambia ritmo e inizia a creare pericoli:. La Viterbese però non sta a guardare e crea due grandi palle gol con Molinaro e Pacilli che spreca dopo una grande azione personale. La Viterbese porta a casa tre punti fondamentali nella corsa playoff.Catania (3-5-2): Pisseri; Aya, Silvestri, Marchese (79'Llama); Calapai, Carriero (56'Rizzo), Lodi, Angiulli (37′ Sarno), Valeau (46'Manneh); Di Piazza, Marotta (55'Brodic). A disp.: Bardini, Lovric, Esposito, Baraye, Rizzo, Bucolo, Llama, Manneh, Liguori, Brodic, Mujkic. All. NovellinoViterbese (3-5-2): Forte; Atanasov, Rinaldi, Coda; De Giorgi (73'Sperandeo), Palermo, Damiani, Tsonev, Mignanelli; Ngissah (59'Pacilli, 90'Milillo), Vandeputte (59'Molinaro). A disp.: Demba, Bertolini, Sparandeo, Cenciarelli, Coppola, Artioli, Del Prete, Zerbin, Molinaro, Polidori, Pacilli. All. CalabroArbitro: Paterna di TeramoReti: 31′ Tsonev.Note - ammoniti: Silvestri, De Giorgi, Marotta, Rizzo, Tsonev, Atanasov; espulso Coda al 90'.