Dopo Caprarola, anche a Vallerano famiglia cinese in isolamento volontario

Anche a Vallerano una famiglia cinese di ritorno dal Gigante asiatico si è messa in isolamento volontario. Si tratta di due genitori con un figlio che frequenta la primaria del paese. Il negozio che gestiscono resterà chiuso fino al 14 febbraio. Come nel caso di Caprarola, anche qui a prendere in mano la situazione ci ha pensato il sindaco Adelio Gregori. «Abbiamo ritenuto opportuno proporre loro questa misura a titolo precauzione, nonostante non presentino sintomi. In questo modo, evitiamo si diffondano paure immotivate», spiega il primo cittadino che ha agito di concerto con Asl, Prefettura e carabinieri.La famiglia resterà chiusa in casa fino a metà febbraio. Nel frattempo, a preparare e fornire i pasti ci pensa il Comune, mentre dalla scuola arrivano i compiti per il piccolo alunno che così non resterà indietro con le lezioni. Un esempio di integrazione, come quello di Caprarola dove un altro nucleo di cinesi composto da cinque persone è in isolamento da sei giorni, seguito dal sindaco Eugenio Stelliferi e dalle autorità locali.