Domenica sera all'Oratorio della Grotticella è andata in scena la rappresentazione della Passione di Cristo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo tre anni di stop, causa Covid, domenica sera all'Oratorio della Grotticella è andata nuovamente in scena la rappresentazione della Passione di Cristo. Oltre alla musica, che ha accompagnato l'evento, sono stati importanti i brani letti dal Vangelo di Marco che si sono alternati con riflessioni sulla vita di oggi. Alla rappresentazione hanno partecipato 65 figuranti, tra adulti, giovani e bambini della parrocchia che hanno recitato con il Giusto Spirito Cristiano per l'inizio della Settimana Santa, accompagnati da un folto pubblico che ha assistito alla manifestazione con un silenzio di riflessione e di preghiera. Grande anche lo sforzo per la produzione dei costumi.