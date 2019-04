Da Pozzuoli per pescare ricci di mare sulla costa di Tarquinia: multa da 4.000 euro

Maxi-multa con sequestro per aver pescato ricci di mare lungo la costa di Tarquinia /Viterbo). I militari della locale stazione Carabinieri-Forestale, durante un servizio di prevenzione e di repressione degli illeciti sulla pesca, hanno redatto un processo verbale a carico di S.M., residente a Pozzuoli (Napoli).



L'uomo è stato sanzionato per la raccolta illecita di 500 esemplari di echinodermi - i così detti ricci di mare - nella località costiera della Frasca. Al trasgressore sono stati contestati (in base agli articoli 10 e 2 del decreto legislativo 4/2012 e del decreto ministeriale del 12/01/1995); al tempo stesso è stata elevata una sanzione amministrativa pari a 4.000 euro.



I ricci di mare pescati dall'uomo sono stati posti sotto sequestro amministrativo e, successivamente, reimmessi nelle stesse acque marine antistanti La Frasca.



