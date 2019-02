Da “Babbo Natale con le ali” l'Aviazione dell'esercito dona attrezzature al reparto di padiatria di Belcolle

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sulle ali (rotanti( della solidarietà. Ieri a Viterbo il comandante del 1° Reggimento dell'Aviazione dell’esercito “Antares”, colonnello Raffaele Aruanno, ha consegnato alla direttrice dell’unità operativa di pediatria dell’ospedale Belcolle, Rita Navas, delle nuove attrezzature mediche. Il materiale è stato acquistato grazie ai fondi raccolti con la sesta edizione di “Babbo Natale con le ali”, iniziativa dello scorso dicembre.Grazie a questa iniziativa di beneficenza, l’Aviazione dell’esercito ha potuto sostenere diversi progetti. Tra questi, la consegna lo scorso 11 febbraio di due assegni: uno a favore della casa famiglia “Sacra Famiglia” di Viterbo, l'altro alla Caritas parrocchiale di Santa Barbara.Ieri il reparto di pediatria dell’ospedale Belcolle ha ricevuto una stazione diagnostica pediatrica, un otoscopio e due sfigmomanometri pediatrici. La dottoressa Navas, nell’accogliere le apparecchiature donate dalla reggimento Aves, ha voluto ringraziare i Baschi azzurri per il contributo concreto all’équipe medica e, soprattutto, ai piccoli pazienti. Il Colonnello Aruanno ha evidenziato come l'Antares sia sempre più vicina ai cittadini e soprattutto alle giovani generazioni che vivono situazioni di difficoltà: «E il nostro augurio per loro è quello di guardare al futuro con entusiasmo e positività».