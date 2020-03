Coronavirus, il videomessaggio di speranza del vescovo: «Dopo la notte verrà l'aurora»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Dopo la notte verrà l’aurora». Il vescovo Lino Fumagalli cita il libro del profeta Isaia per rassicurare sacerdoti e fedeli nei giorni del Coronavirus. In un videomessaggio diffuso sulle pagine social della Diocesi invita alla preghiera e al rispetto delle regole, benedice tutti e conclude con l’antica invocazione della città: «Gesù mio, misericordia. Madonna de La Quercia, salvaci».E’ un invito alla speranza, quello diffuso dal vescovo. Questo l’incipit. «Miei cari sacerdoti e carissimi fedeli – dice - il momento che stiamo vivendo, con le restrizioni che ci sono state date, rischiano di creare in noi e nelle nostre famiglie incertezza e paura. Mai come oggi è attuale quanto il Signore ci dice, ed è il suo ultimo messaggio prima di salire al cielo: “Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”. E’ con noi in questo momento di difficoltà».E per rendere il messaggio ancora più esplicito, recita un passaggio contenuto nel libro del profeta Isaia, in cui «viene chiesto: “Sentinella, quante ore mancano al giorno?”. Risponde la sentinella, ed è la voce di Dio: “Dopo la notte verrà l’aurora”. E’ questa la speranza che dobbiamo condividere: dopo il tunnel tenebroso che stiamo vivendo – continua monsignor Fumagalli - tornerà la luce. E mi auguro che sia la luce della Pasqua».Poi invita a riscoprire la preghiera personale e in famiglia: «Recitate ogni sera almeno un mistero del rosario, concludendo la preghiera con l’antica invocazione di Viterbo: “Gesù mio, misericordia. Madonna de La Quercia, salvaci». L’ultimo passaggio del video è anche una raccomandazione. «Non lasciamoci scoraggiare. Da parte mia invito tutti a rispettare le norme che ci sono state date – conclude - e considerarle come un atto di amore per noi stessi e gli altri. Assicuro la mia preghiera. A tutti la mia benedizione».