Virus: a Belcolle accessi limitati a reparti e ambulatori. E al pronto soccorso i parenti aspettano fuori

Nuove disposizioni per contenere il coronavirus. Dopo quelle adottate ieri, per Belcolle ne arrivano altre. Innanzitutto, il controllo degli ingressi all'ospedale: potrà entrare solo il paziente che debba recarsi in reparto o in ambulatorio, se necessario accompagnato da un'unica persona. In caso di minorenni, con loro sarà ammesso un genitore.

Si entra col contagocce anche in camera mortuaria: ammessi solo tre, massimo quattro visitatori a turno. Anche al laboratorio analisi non si potrà più accedere liberamente: sono consentite al massimo cinque persone a volta, sempre inclusi accompagnatori, se indispensabili.

A far rispettare queste disposizioni ci pensarà il servizio di porteriato nei diversi blocchi, tranne nel D. Al pronto soccorso i parenti non potranno sostare nella sala d'attesa: dovranno accompagnare il paziente e poi uscire. Su questa misura sono arrivate le critiche del consigliere comunale FdI, Paolo Bianchini.



Ultimo aggiornamento: 12:28

