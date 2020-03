Medico positivo, dalla Asl Viterbo stop alle ferie del personale sanitario e più posti per terapia intensiva

Ultimo aggiornamento: 13:44

Emergenza coronavirus, dopo i tre casi accertati a Viterbo la Asl si riorganizza. I tamponi risultati positivi per la studentessa, il professore dell'Università della Tuscia e il fratello medico a Belcolle, hanno imposto un'accelerazione nell'attività per fronteggiare al meglio gli eventuali casi ulteriori di Covid-19.Le misure adottate riguardano soprattutto il personale, una nuova organizzazione dei presidi ospedalieri nel territorio provinciale e il ricorso a un'aumento dell'attività di terapia intensiva. Nello specifico, si andrà ad agire con decorrenza immediata su ferie e permessi di tutti i dipendenti, arrivando di fatto a uno stop.Niente operazioni inoltre, ad eccezione dei casi oncologici e urgenti. Si starebbe anche cercando di allestire nuovi posti di terapia intensiva. «Ulteriori misure sono in arrivo sia a garanzia degli utenti, sia per avere a disposizione il maggior numero possibile di risorse umane».