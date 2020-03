© RIPRODUZIONE RISERVATA

#iorestoincorsia, #turestaacasa: i due hashtag sono stati rilanciati dal dottor Pietro Amodio con una foto direttamente dall'ospedale di Belcolle. Un messaggio chiaro rivolto a tutti, per dire che ognuno ha il proprio ruolo: quello dei medici è essere operativi per contrastare il coronavirus, quello della popolazione è di evitare di uscire, per lo stesso identico scopo.L'immagine è stata inviata al deputato di FdI Mauro Rotelli e da lui rilanciata sui social. «Ricevo e condivido con voi questa immagine che arriva direttamente dall’ospedale di Belcolle. L’amico che me la manda ci tiene a dire che non sono eroi, che fanno il loro dovere e lo fanno senza risparmiarsi, mettendoci tutta la forza, la professionalità e la passione di cui sono capaci. Noi però dobbiamo aiutarli: #RESTIAMOACASA. Grazie Pietro per quello che state facendo tutti».Intanto prosegue la campagna di raccolta fondi proprio per l'ospedale di Belcolle sul sito gofundme.com, per rafforzare terapia intensiva. Al momento si è a quota 55 mila euro.