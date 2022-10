Corchiano, guasto all'acquedotto: stop ai lavori per un cavo ad alta tensione

Guasto all'acquedotto di Corchiano: i tecnici della Talete nel corso della riparazione scoprono al fianco della conduttura un cavo ad alta tensione.

Fermati per sicurezza i lavori di ripristiono della condotta, che presenta alcune crepe, in attesa dell'arrivo del tecnici dell'Enel, immediatamente avvisati. La zona è quella di via Donatori di Sangue.

Per ora ha assicurato il sindaco Gianfranco Pirgentili, che segue i lavori di persona, «non ci sono stati disagi alla popolazione, anche se la pressione è diminuita e qualche problema potrebbe arrivare. La Talete sta facendo il massimo sforzo».

I tecnici della spa idrica stavano lavorando da qualche giorno a Corchiano per riparare alcuni punti dell'acquedotto che hanno ceduto con il tempo e presentano delle criticità che provocano perdite di acqua.

All'improvviso, nel corso dello scavo per individuare una delle perdite d'acqua, si sono trovati davanti questa sorpresa dell'alta tensione.