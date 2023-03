Controlli a tappeto nelle mense scolastiche del Viterbese, scarsa igiene in 11 cucine

Controlli a tappeto nelle mense scolastiche del Viterbese. I carabinieri Nas in questi giorni hanno aperto le porte delle cucine che sfornano i pasti per alunni e studenti.

«Nella provincia di Viterbo - spiegano i carabinieri del Nucleo antisofisticazione - sono stati eseguiti 18 controlli di cui 11 non sarebbero conformi. In particolare le violazioni riscontrate sono riferite: all’omesso rispetto dei requisiti generali in materia d’igiene; mancata tracciabilità di prodotti alimentari; detenzione di alimenti in stato di alterazione o cattivo stato di conservazione».

Ma le violazioni hanno riguardato anche «omessi interventi di manutenzione periodica sulle attrezzature anticendio, previste dalla normativa, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».