Ultimo aggiornamento: 13:59

Dopo un giorno di stop, torna ad aumentare il numero dei contagi a Viterbo ora sono 15. Due nel capoluogo, il quindicesimo caso conclamato è quello di un cittadino di Oriolo Romano. A darne notizia il Comune, con un post su Facebook."Nella giornata di oggi la Asl ha comunicato la presenza di un caso positivo di una persona non residente ospite nel nostro Comune. La persona in questione - si legge - è già in miglioramento, e inviamo a lui e alla sua famiglia auguri di pronta guarigione. Sono state predisposte con le autorità competenti le misure del caso, ed è in corso l'attività di sorveglianza sanitaria".Quindi, un messaggio alla popolazione da parte del sindaco Emanuele Rallo: "Invitiamo la cittadinanza a rispettare le norme già previste dai decreti e a mantenere comportamenti adeguati. Le misure esistenti sono ragionate proprio per evitare il diffondersi del virus. L'invito è a restare nella propria abitazione. Ne usciremo, con serietà, rigore e determinazione".