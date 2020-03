Caso di coronavirus a Oriolo, il sindaco Rallo in diretta Fb: «L'uomo è ospite qui e ha sintomi blandi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Fino a poco fa, non avevamo notizie di casi nel nostro paese. Nelle ultime ore, invece, abbiamo registrato un accadimento che era probabile ma è blando. La persona in questione ha, infatti, una sintomatologia leggera». Il sindaco di Oriolo Romano, Emanuele Rallo, interviene con una diretta su Facebook per informare i cittadini sull'uomo risultato positivo al coronavirus.«La nostra situazione - spiega il primo cittadino - nella gravità complessiva, ci permette di essere moderatamente ottimisti per la possibilità di contenimento immediato. La persona in questione, infatti, non fugge da nessuna zona rossa: si muoveva per ragioni di lavoro e personali, e si è trovato ospite di una famiglia oriolese che frequentava. Risultato positivo, è con loro in quarantena». I tamponi effettuati sui membri del nucleo in questione sembrerebbero negativi, manca solo l'ufficialità. Inoltre, la Asl di Viterbo e quella di Civitavecchia, insieme ai medici di famiglia, hanno ricostruito i contatti avuti dalla famiglia che sono stati sottoposti ai protocolli di isolamento.«L'uomo in questione - ripete il sindaco Rallo - è in fase di guarigione e le altre persone con le quali è stato in contatto sono asintomatici. In ogni caso, ricordo ai cittadini che dobbiamo continuare a seguire i protocolli. Noi continueremo a monitorare la situazione».