Con la Casertana arriva il primo punto per la Viterbese. Al Rocchi poco spettacolo: finisce 0-0.

La Viterbese trova il primo punto della stagione: al Rocchi la sfida contro la Casertana finisce 0-0. Non un match bellissimo quello di via della Palazzina, ma qualche segnale di risveglio da parte dei gialloblù si è visto. La compagine allenata dal tecnico Stefano Sottili ha fatto la partita: grandi occasioni per Baldassin e Saraniti, mentre sulla sponda campana buone opportunità per Castaldo e Alfagame. Nel finale con l’uomo in più forcing della Viterbese, ma la palla non entra. Martedì di nuovo in campo nel recupero contro la Juve Stabia.Viterbese (4-3-1-2) Forte 6; De Giorgi 6, Sini 6, Rinaldi 6,5 De Vito 5,5; Bovo 5,5 (23’ s.t. Cenciarelli s.v.), Damiani 6,5 (32’ s.t. Vandeputte s.v.), Palermo 7; Baldassin 6,5, Saraniti 6, Svidercoschi 5,5 (1’ s.t. Bismark 6). A disp.Micheli, Messina, Atanasov, Perri, Milillo, Otranto, Molinaro, Roberti, Pacilli, Scaheper. All. Giovanni LopezCasertana (4-3-1-2) Russo 6; Blondett 6, Rainone 5, Pinna 6, Zito 6,5; De Marco 5,5, D’Angelo 6, Romano 6 (20’ s.t. Santoro s.v.); Vacca 5,5 (29’ p.t. Mancino 6); Padovan 5,5 (dal 20’ s.t. Alfageme 6); Castaldo A disp.Adamonis, Floro Flores, Lorenzini, Meola. All. Gaetano FontanaArbitro: De Santis di LecceNote: Spettatori 1.500 circa, paganti, Ammoniti Sini, Bismark e De Giorgi. Espulso Rainone per doppia ammonizione al 25’ s.t. Angoli 5-4 per la Casertana.