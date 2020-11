Evitare salti nel buio. Per questo l'attuale presidente del Comitato regionale Lazio, Melchiorre Zarelli, ha avanzato di nuovo la sua candidatura alla guida del calcio laziale. «E' un momento di grande difficoltà per tutto il movimento, c'è bisogno di dare solidità e continuità e non di dividerlo». Insieme al presidente, è pronto a dare ancora il proprio contributo sul territorio anche il consigliere regionale Renzo Lucarini, che conosce bene il movimento calcistico viterbese per essere stato il delegato provinciale per molti anni.

«Il nostro dovere è quello di guardare il calcio dilettantistico a 360 gradi, pensando a tutte le squadre e non soltanto a quelle di vertice e giocare quando sarà possibile, come avverrà spiega Lucarini -. Abbiamo già ipotizzato alcune soluzioni, ma tutto dipende dalle decisioni del Governo. Con Zarelli sono in contatto costante proprio per seguire ogni possibile sviluppo, e guardiamo con molta attenzione anche alle attività provinciali e giovanili». Ristori, aiuti e dialogo, altri temi caldi.

«Grazie alla Lega e alle risorse del Cr Lazio, abbiamo dato un grosso contributo alle nostre società, con uno sforzo forse unico rispetto ad altri Comitati anche se può far comodo dimenticare subito gli sforzi fatti», sottolinea Lucarini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA