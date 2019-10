Come utilizzare il treno in sicurezza: le lezioni degli agenti della Polfer agli studenti di Capranica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Conoscere tutti i rischi che si possono correre utilizzando il treno come mezzo di trasporto per andare a scuola. Per questo 75 studenti delle classi di 3° media dell’istituto comprensivo “Nicolini“ di Capranica (Viterbo) hanno avuto un incontro con gli agenti del compartimento di Polizia ferroviaria per il Lazio, nell’ambito del progetto “Train…to be cool”.Il progetto nasce dalla Polfer, in collaborazione con il ministero dell'Istruzione, allo scopo “di educare gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori, alla legalità, al rispetto delle regole a all’ attenzione verso gli incidenti in ambito ferroviario”. Gli studenti, spesso pendolari proprio sui treni, devono conoscere i rischi reali che si possono correre con atteggiamenti non corretti.Attraverso l’uso di slide e filmati, a loro gli agenti mostrano regole di comportamento per utilizzare il treno. “Tra le quali: non superare la linea gialla, non attraversare i binari ma utilizzare i sottopassaggi e non superare i passaggi a livello chiusi», rileva la Polfer. La distrazione è un'altra fonte di pericolo che causa purtroppo incidenti. La sicurezza dei ragazzi che utilizzano i treni come mezzi di trasporto è uno dei maggiori obiettivi che ogni anno si prefissa la Polizia ferroviaria.