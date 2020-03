Civita Castellana, le agenzie di assicurazione al Comune: «Anche noi al lavoro, urgenti le mascherine»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli agenti delle assicurazioni hanno chiesto all'amministrazione comunale di Civita Castellana (Viterbo) di essere inseriti nella lista delìi lavoratori che dovranno ricevere la mascherine, in vista della consegna delle 10 mila in arrivo.Al sindaco Franco Caprioli si è riviolto il presidente provinciale del sindacato degli agenti di assicurazione professionisti, Leonardo Bazzofia. «Ritengo opportuno porre alla vostra attenzione - ha scritto - la difficile situazione che le agenzie di assicurazione di Civita Castellana affrontano, per erogare il servizio di utilità sociale. Nel nostro territorio operano 20 strutture che occupano circa 200 persone, e, nonostante l'obbligo di apertura sancito per decreto, dobbiamo registrare lo straordinario isolamento in cui la categoria è stata lasciata nonostante il riconoscimento di "servizio essenziale" allo Stato».Secondo gli assicuratori la categoria ha bisogno di un supporto economico specifico. Che arrivi da parte dell'amministrazione locale equivale probabilmente a sognare - rileva il sindacalista - però almeno la fornitura dei materiali igienico-sanitari e delle mascherine ritengo sia un atto dovuto per una amministrazione sensibile e attenta alla salute dei cittadini, come peraltro già fatto da altre amministrazioni come Nepi, Capranica, Faleria per fare solo un esempio».