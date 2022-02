Civita Castellana, la risorsa Via Amerina questa sconosciuta: arriva "Striscia la Notizia"

“Striscia la notizia” in missione a Civita Castellana. L'inviato della trasmissione televisa Jimmy Ghione, in veste di “Indiana Ghions”, ha puntato i riflettori sulla cittadina per la mancata valorizzazione dell'area della Via Amerina.

Ghione con la telecamera ha visitato un tratto dell'antica strada romana la Tagliata di Fantibassi per reclamare il potenziamento della segnaletica turistica e dei collegamenti tra le sponde del Rio Maggiore.

Ad accompagnare sul posto la coppia formata da Ghione e dal sindaco Luca Giampieri, la guida ambientale Luca Panichelli.