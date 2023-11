Civita Castellana, si è parlato dell'utilizzo della Zeolite chabasite in agricoltura

All’incontro nella location e del casale Gargarasi, messa a disposizione dai proprietari Cinzia e Giampietro , hanno partecipato numerosi addetti del settore agricoltura, agronomi e imprenditori di aziende non solo locali.

Dopo i saluti e ringraziamenti dell’avvocato Andrea Racioppa, uno degli organizzatori insieme a Mirko Marini, ha preso la parola Giulio Marini, ospite d’onore della serata, il quale ha riferito ai presenti della sua passione per la campagna in generale e per le sue culture di olivo e ortaggi ove ha sperimentare direttamente gli effetti della Zeolite, con risultati sorprendenti.

Ha preso poi la parola il dottor Ciarrapica il quale dopo dopo una premessa tecnica sui principi con cui opera, sia quale ammendante che quale corroborante la Zeolite chabasite che proviene dalle cave piandirena, i cui proprietari erano presenti, ha dato a tutti gli intervenuti consigli tecnici sulla applicazione nelle varie culture destando così molto interesse e partecipazione.

La serata si è poi conclusa con un ricco buffet offerto dagli organizzatori che hanno selezionato prodotti di aziende locali e che ha visto come protagonista “Sandrino il re del panino” che ha deliziato i palati dei presenti con i suoi panini con porchetta e prosciutto e altre specialità tipiche.

Non potevano mancare i frittelloni e dolcetti tipici .

Per le bevande il sommelier dell’acqua Pietro Passini ha offerto , per la serata, prodotti in contenitori completamente riciclabili e, inebriare un po’ la serata, un buon vino prodotto da uno degli organizzatori.