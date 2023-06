Civita Castellana, si apre una buca in strada: traffico rallentato

Un buca si è aperta improvissamente sull'asfalto di via Giovanni XXIII poco prima dell'incrocio con via Terni. Ad accorgersi dell'avvallamento è stata una pattuglia dei carabineri della Compagnia di Civita Castellana che ha subito avvisato il Comune ed è rimasta sul posto per segnalare agli automobilsti e soprattutto a motociclisti e ciclisti il pericolo.

Da quanto si nota sotto il manto stradale crollato, è visibile un vuoto molto ampio e pertanto c'è rischio di un crollo più consistente con il passaggio delle auto.

La causa è con molta probabilità da addebitare al maltempo dei giorni scorsi e anche alla scarsa manutenzione. .