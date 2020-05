Civita Castellana, scoperta una sorgente di acqua potabile. «Uno spreco ingiustificato»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incredibile, ma vero a Civita Castellana è stata scoperta una sorgente di acqua potabile pubblica.Tutti se ne sono accorti, tranne forse gli amministratori comunali.Dalla fine di giugno si è formato, al confiine tra il Liceo Classico di via Berlinguer e la Casa Famiglia e la sede del 118, un ruscello ( manca qualche pesciolino) alimentato da acqua pubblica, a causa della probabile rottura di un tubo.In tanti hanno segnalato l'inconveninete al Comune di Civita Castellana.Qualche mese addietro, forse stanchi delle lamentele e delle proteste, è stato inviata sul posto una squadra di operai. ma da quel momento è calato di nuovo il silienzio e l'acqua ha continuato a scorrere liberamente.Qualcuno ha fatto capire che il compito di intervenire spetta alla Provincia.Se cosi fosse, l'impeccabile assessore ai lavori pubblici Paola Goglia, dovrebbe quanto meno intevenire e solleccitare via Saffi. E se non si è premunita di farlo, sarebbe in caso di mettere al corrente l'Ente.Nel frattempo l'acqua pubblica (decine e decine di litri al giorno) continua a disperdersi liberamente nel campo adiacente e ultimamente è entrata anche nel piazzale della Casa Famiglia dove sono parcheggiata anche le Ambulanze e spesso arriva fino alla strada di scorrimento vicina. Alla fine chi pagherà i danni? .