Scontro tra due autovetture e una moto, in ospedale con codice rosso motociclista di Civita Castellana

RIETI - Sono ancora in corso le operazioni per il ripristino della normale circolazione lungo la via Flaminia, all'altezza del bivio di Francellini, in seguito a un incidente che ha coinvolto due macchine e una moto.



Sono due le persone rimaste ferite. Più grave l'uomo che era alla guida della moto, che è residente a Civita Castellana (Viterbo), ricoverato in codice rosso all'ospedale di Belcolle, a Viterbo. L'altra persona rimasta ferita è un automobilsta di Fara Sabina (Rieti).



Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Magliano Sabina e il 118 per prestare soccorso ai feriti. Si è poi reso necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco. © RIPRODUZIONE RISERVATA