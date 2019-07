Civita Castellana, che spettacolo il sabato dei mille colori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La notte dei colori a Civita Castellana è stata un successo. L’estate civitonica firmata dagli Ops (Occorre Provarci Sempre) e la voglia di far divertire hanno vinto su tutto. La grandissima affluenza di giovani e meno alla terza edizione del Color Beat organizzato dai ragazzi dell’associazione che raccolgono fondi per le feste patronali ha confermato che quando si presentano progetti seri, validi e condivisi la gente risponde con entusiasmo.Moltissimi ragazzi (e non solo) hanno affollato l’orto di Miretto (l'anfitetro Belvedere Faleri ) nei pressi del centro storico e danzato sulle note di Dj Passanonti e Dj Fabio di Matteo. Tutto è filato lisco sotto l'occhio discreto e attento della security. « Un grazie - hanno detto gli organizzatori - va a tutti quello che hanno accettato la nostra proposta. La loro presenza è uno stimolo a proseguire poichè le nostre fatiche sono state ripagate»