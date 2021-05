Civita Castellana, i volontari raccolgono quintali di rifiuti

Seconda giornata ecologica a Civita Castellana. L'associazione nazionale dei Vigili del fuoco volontari ha raccolto quintali di rifiuti in località Madonna delle Piagge e nella zona del depuratore. I volontari hanno trovato di tutto: dalle lavatrici ridotte in pezzi a scaldabagni, tavoli, sedie, bottiglie di vetro e una valanga di buste di plastica piene di immondizia. Probabilmente le buste vengono lanciate dalle auto guidate da incivili che transitano in via Beldevede Faleri Veteres.

Tutto il materiale raccolto è stato portato nel centro di raccolta di Prataroni. Domenica scorsa era stata passata in rassegna dai volontari la zona della Legata dove anche quì sano stati raccolti rifiuti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA