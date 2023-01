Civita Castellana, premiati due carabinieri, dal sindaco Giampieri

«Un gesto doveroso nei confronti di uomini dello Stato che ogni giorno con i loro coraggio garantiscono la sicurezza di tutti noi». Il sindaco Luca Giampieri questa mattina, con queste parole, su iniziativa de consiglio comunale, ha consegnato al Brigadiere Capo Rosauro Proietti e all’Appuntato Marco Stefanelli, uomini dell’Arma dei Carabinieri, una targa in segno di riconoscimento per il lavoro svolto e per la dedizione con la quale hanno rintracciato e fermato la scorsa estate soggetti che si erano resi responsabili di azioni criminose.

Lo scorso 14 giugno, infatti, Proietti e Stefanelli rintracciavano e conducevano in caserma due soggetti che si aggiravano tra le abitazioni di anziani civitonici cercando di truffarli.

Con la loro azione tempestiva, i due carabinieri hanno evitato ulteriori truffe ai danni di soggetti deboli.

Alla cerimonia hanno partecipato il comandante provinciale dei Carabinieri di Viterbo, Colonnello Massimo Friano e il Comandante della Compagnia Civita Castellana, Maggiore Palmina Lavecchia.