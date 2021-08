Civita Castellana, pesca sportiva: via al campionato provinciale baby

Venerdì 6 Agosto 2021, 10:13

Nell'epoca dei computer tra i giovani c'è sempre chi preferisce la natura.

Domenica si terrà presso l'impianto sportivo artificiale I due laghi di Civita Castellana, che si trova sulla via Nepesina, il primo storico campionato di pesca al colpo per i bambini nati dal 2006 in poi. Tecnica canna fissa massimo sette metri.

L'evento è stato voluto e proposto dalla Lenza Nepesina (di recente premiata con stella di bronzo al merito sportivo da parte del Coni) che come società organizzatrice avrà al suo fianco la sezione provinciale Fipsas di Viterbo e vedrà confrontarsi oltre una ventina di bambini (il numero è destinato ad aumentare) per la conquista del titolo provinciale. Lo scopo dell'appuntamento è quello di rilanciare il settore giovanile della pesca al colpo e di promuovere l'attività sportiva come forma principe della socializzazione e soprattutto del divertimento, che come noto a seguito della pandemia che ha travolto tutto il nostro Paese è stato fortemente ridimensionato soprattutto per le attività sportive che interessano i ragazzi più giovani.Parteciperanno all'evento i consiglieri provinciali Fipsas Simone Conversini, Francesco Nesta e Sesteto Piferi.

Il giudice di gara nominato dalla Fipsas è il professor Claudio Vestri. «Per noi - hanno sottolineato gli organizzatori - è motivo di soddisfazione ospitare questa prima prova e faremo in modo diventi un momento di festa da condividere con tutta la provincia. Chi pratica la pesca è abituato a non farsi molta pubblicità e a godersi il silenzio che caratterizza questa pratica sportiva. Il nostro è uno sport in crescita, soprattutto nella Tuscia, che abbonda di corsi d'acqua adatti alla pesca. Ci preme ringraziare anche l'amministrazione comunale di Nepi per il sostegno e lavoro portato avanti insieme a noi».